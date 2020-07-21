В жилом доме Перми обрушился потолок

21 Июль 2020 2020-07-21T13:34:09+03:00

Изменить размер текста: A A

По счастливой случайности в ЧП, которое произошло в Кировском районе, на улице Сокольская, 132, никто не пострадал. Вечером, 17 июля, жильцы дома услышали грохот из соседней квартиры, в которой никто не живет. Двухэтажный дом с деревянными перекрытиями признан аварийным еще в 2014 году. В нем 8 квартир, в трех из них, на втором этаже живут люди. Когда в квартире обрушился потолок, в доме находилось 10 человек, в том числе ребенок. Никто не пострадал.

По нашей информации, жильцы отказались в пункт временного размещения. На место ЧП выезжали оперативные службы, администрация Кировского района предстоит решить сложившуюся ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU