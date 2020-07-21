В Перми прибавили интернета: публикуем карту районов, где доступ к мировой сети стал быстрее

21 Июль 2020 2020-07-21T11:13:28+03:00

Горожане с 4G-гаджетами теперь смогут еще быстрее загружать видео и сайты. Фото: МегаФон

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В столице Прикамья объявили усиленный онлайн-режим. На 65 улицах города ускорили мобильный интернет. Работы проведены на обоих берегах Камы. Горожане с 4G-гаджетами теперь смогут еще быстрее загружать видео и сайты.

Модернизацию телеком-оборудования от Кировского до Орджоникидзевского районов провели инженеры МегаФона.

В пресс-службе компании информацию подтвердили: интернет-трафик в регионе вырос на 62%, поэтому по городу дополнительно усилили сигнал 4G-сети. Теперь те, у кого есть sim-карта МегаФона, смогут скачивать еще больше данных в интернете при сохранении высокой скорости загрузки.

- Возросшая в этом году нагрузка на сеть потребовала от нас существенных инвестиций. Число жителей, которые переходят на скоростной интернет, становится все больше. Чтобы в 4G места хватало всем абонентам, мы расширили емкость сети там, где наблюдаем повышенный спрос на передачу данных, – рассказал директор МегаФона в Перми Илья Головнин.

Карта улиц, где интернет стал быстрее:

- В Свердловском районе скорость стала выше на Комсомольском проспекте, на улицах Пушкина, Лодыгина, Героев Хасана, Куйбышева, Соболинская, Старцева, Гагарина, Самаркандская, Лихвинская, Солдатова, Васильева, Татищева, Усольская, Ижевская, а также на территории завода им. Свердлова и микрорайонов Липовая Гора и Красные Казармы.

- В Кировском районе работы провели на улицах: Адмирала Ушакова, Генерала Панфилова, Ялтинская, в микрорайоне Новые Водники, в районе Западного обхода, а также на Сокольской и Буксирной, Химградской и Богдана Хмельницкого.

- В Мотовилихинском районе улучшения в 4G будут заметны на улицах: Гашкова, Ивана Франко, Грачева, Хрустальная, Соликамская, в районе Восточного обхода, а также на Придорожной, Пушкарской, Звонарева, Лядовской, Завялова, Колыбалова.

- В Дзержинском районе интернет ускорили на улицах: Трамвайная, Маяковского, на проспекте Парковый, Подлесная, Встречная, в поселке Усть-Муллы.

- В Индустриальном районе абоненты смогут быстрее загружать интернет-страницы на улицах: Геологов, Космонавта Леонова, Рязанская, Чердынская, Мира, Советской Армии, 9 Мая, Баумана, Карпинского.

- В Орджоникидзевском районе сеть 4G расширили на улицах Черняховская, Ракитная, Молдавская, Веденеева и Кронита.

ИСТОЧНИК KP.RU