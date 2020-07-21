2020-07-21T11:00:23+03:00
Общество

В Пермском крае 73 новых заболевших коронавирусом

Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии 5172
Анна Маркова
Поделиться:
За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов.За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 73 заболевших коронавирусной инфекцией. 33 человека проходят лечение в больницах, 40 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Всего зараженных опасной инфекцией в Прикамье на 21 июля 5142.

Ежесуточный прирост больных 1,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 20 июля - 1,2).

По сообщению Минздрава, из 73 новых инфицированных - 31 мужчина, 37 женщин, 5 детей (3 мальчика и 2 девочки). Младше 45 лет - 21 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В жилом доме Перми обрушился потолок
В Пермском краевом суде сработала пожарная сигнализация
В Минздраве Пермского края прокомментировали заражение новорожденной коронавирусом
«Два дня был в коме». Медики рассказали о состоянии мальчика, едва не утонувшего в Березниках
В Перми прибавили интернета: публикуем карту районов, где доступ к мировой сети стал быстрее
В Пермском крае 73 новых заболевших коронавирусом
На территории одного из предприятий в Пермском крае произошел крупный пожар
Погода в Перми сегодня, 21 июля: пройдут грозы и сильный дождь
134 млн рублей «Азот» направит на благоустройство территории
Райффайзенбанк и Циан: в этом году на российские черноморские курорты приедет больше москвичей, чем отдыхающих из регионов
Акция «Бессмертный полк» в Перми пройдет в 2021 году
Пермский «УРАЛХИМ» подтвердил соответствие международному отраслевому стандарту
В Перми с крыши Дворца культуры железнодорожников упал рабочий
В Прикамье медики вылечили от коронавируса еще 74 пациента
В ДТП со «скорой» в центре Перми пострадал фельдшер