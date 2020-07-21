В Пермском крае 73 новых заболевших коронавирусом
В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 73 заболевших коронавирусной инфекцией. 33 человека проходят лечение в больницах, 40 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Всего зараженных опасной инфекцией в Прикамье на 21 июля 5142.
Ежесуточный прирост больных 1,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 20 июля - 1,2).
По сообщению Минздрава, из 73 новых инфицированных - 31 мужчина, 37 женщин, 5 детей (3 мальчика и 2 девочки). Младше 45 лет - 21 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет.
За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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