В Пермском крае 73 новых заболевших коронавирусом

21 Июль 2020 2020-07-21T11:00:23+03:00

За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии 5172

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В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 73 заболевших коронавирусной инфекцией. 33 человека проходят лечение в больницах, 40 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Всего зараженных опасной инфекцией в Прикамье на 21 июля 5142.

Ежесуточный прирост больных 1,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 20 июля - 1,2).

По сообщению Минздрава, из 73 новых инфицированных - 31 мужчина, 37 женщин, 5 детей (3 мальчика и 2 девочки). Младше 45 лет - 21 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU