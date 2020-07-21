На территории одного из предприятий в Пермском крае произошел крупный пожар

21 Июль 2020 2020-07-21T10:42:58+03:00

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По сообщениям источника «КП», который находится вблизи пожара, возгорание произошло около 12 часов дня на территории одного из предприятий. Горят градирни. Пожарные борются с открытым огнем, в тушении участвуют 7 машин.

Информация о пострадавших пока не поступала. Мы продолжим сообщать о пожаре в Соликамске.

- В 11 часов 59 минут 21 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о том, что происходит горение пустой градирни по улице Мира в городе Соликамск, - сообщает ведомство. - Погибших и пострадавших нет. Угрозы нет. Пожар оперативно ликвидирован. В тушении пожара принимали участие 7 единиц техники, 21 человек. Обстоятельства и причина устанавливаются.

Справка «КП»

Градиирня - устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU