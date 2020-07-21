Погода в Перми сегодня, 21 июля: пройдут грозы и сильный дождь

21 Июль 2020 2020-07-21T10:09:20+03:00

В ближайшие дни пермякам стоит брать зонт, при выходе из дома. Фото: Василий Вахрин

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В Прикамье, 21 июля, синоптики обещают облачную погода с прояснениями. Осадков не будет только по северо-востоку региона, на остальной территории кратковременный дождь, местами сильный.

- Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, - сообщают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер восточный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 20-25°.

22 июля ожидается облачная погода, в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, днем 19-24°.

ИСТОЧНИК KP.RU