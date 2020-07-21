2020-07-21T09:59:19+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

134 млн рублей «Азот» направит на благоустройство территории

«Азот» уделяет особое внимание улучшению условий труда сотрудников, чтобы им было комфортно работать и приятно отдыхать
Виктор Правдин
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Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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В этом году филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» направит 134 млн рублей на реализацию программы благоустройства и улучшение условий труда работников.

Основная часть ремонтных работ пришлась на лето. Капитальный ремонт бытовых помещений начался во всех отделениях цеха пароводоснабжения и технологических коммуникаций. Он будет выполнен «под ключ». В раздевалках, душевых и сушках заменят сантехнику, обновят коммуникации, установят стеновые панели и навесные потолки. В бытовки уже закуплены современные шкафы для переодевания, мебель, столы и другое необходимое оборудование.

До конца года на заводе преобразятся бытовки еще в нескольких цехах: ремонтно-производственного управления, административного управления цеха погрузки продукции. До конца года как в бытовых, так и в производственных корпусах планируется заменить более 4 тыс. кв. м оконных блоков.

Масштабные ремонтные работы пройдут в корпусе №171, в котором в скором времени расположится отдел технического контроля. Здание, общей площадью более 2 тыс. кв. м, полностью перепрофилируют. Сейчас там идут отделочные работы. Объект будет готов осенью.

На предприятии в этом году будет уложено новое дорожное покрытие по дороге к автотранспортному цеху и отделу кадров. Отдельная статья расходов в программе благоустройства – ремонт пожарно-спасательной части (ПСЧ) 24. Рабочие уже приступили к облицовке здания фасадными панелями. В спортивном зале уже вскрыты полы – запланирован капитальный ремонт с перепланировкой помещения. Закуплена сантехника, плитка и все необходимое для душевых. Напомним, в прошлом году филиал «Азот» отремонтировал крышу пожарной части. В гараже, кабинетах, кухне и в комнатах отдыха был сделан ремонт с перепланировкой.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

«Азот» уделяет особое внимание улучшению условий труда сотрудников и культуре производства. Все проекты по обновлению бытовых помещений предприятия предусматривают капитальный ремонт. На стадии проектирования стараемся учесть пожелания работников по планировке помещения и расстановке мебели, чтобы было комфортно работать и приятно отдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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