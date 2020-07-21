2020-07-21T09:53:04+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Райффайзенбанк и Циан: в этом году на российские черноморские курорты приедет больше москвичей, чем отдыхающих из регионов

Ради возможности приезжать летом на море 44% россиян готовы приобрести собственное жилье на юге
Виктор Правдин
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Фото: РайффайзенбанкФото: Райффайзенбанк
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Краснодарский край традиционно привлекает тысячи туристов своим комфортным климатом, длительным сезоном пляжного отдыха, развитой инфраструктурой, безвизовым режимом, и что немаловажно для многих россиян — отсутствием языкового барьера. А в 2020 году из-за эпидемии коронавируса отечественные курорты пока остаются единственной возможностью отдохнуть этим летом на море.

Самый простой вариант для приезжих — снять квартиру посуточно. Это дешевле, чем проживание в отеле, а в качестве бонуса туристы получают еще и большую площадь, причем вместе с кухней. Согласно данным Циан, самая дорогая базовая ставка посуточной аренды — в Сочи, где проживание обойдется примерно в 3,4 тыс. рублей. Чуть дешевле — в Геленджике (2,8 тыс) и Анапе (2,4 тыс). Наиболее бюджетные варианты доступны в Новороссийске (2 тыс. руб в сутки).

Циан проанализировал, жители каких российских регионов подыскивают себе квартиру для посуточной аренды на море (Сочи, Геленджик, Анапа, Новороссийск) в 2020 году. Запросы пользователей, находящихся сейчас в Краснодарском крае, не учитывались. Самыми активными туристами стали жители Москвы (40% поисковых запросов среди всех субъектов РФ) и Московской области (10,5%). Отдохнуть в Краснодарском крае этим летом планируют и многие петербуржцы — на них пришлось 7,5% от всех просмотров объявлений посуточной аренды. От 2% до 3,5% заявок приходится также на жителей регионов: Свердловской, Ростовской областей, Башкортостана и Красноярского края. На остальные субъекты приходится менее 2% спроса.

В разрезе федеральных округов абсолютным лидером по числу просмотров объявлений о посуточной аренде стал Центральный ФО (56% всех просмотров, за год показатель вырос на 11 п.п). С большим отрывом идет Северо-Западный ФО (10%, -1 п.п. за год) и Приволжский ФО (9%, -5 п.п. за год, это максимальное падение доли среди всех регионов). Без изменений остался спрос стороны жителей Южного ФО (5%). Среди «соседей» наибольший интерес проявляют жители Ростовской и Волгоградской областей. Без изменения остался спрос также со стороны жителей Северо-Кавказского ФО (2%).

При этом согласно опросу Райффайзенбанка, ради возможности приезжать летом на море 44% россиян готовы приобрести собственное жилье на юге. Наиболее сильно это желание у жителей Москвы (57%), Санкт-Петербурга и Казани (по 54% в каждом городе). Любителей горных лыж и сноубордов оказалось значительно меньше: всего 9% планируют покупку собственного жилья ради того, чтобы приезжать кататься зимой в горах. Среди всех регионов это наиболее актуально для жителей Москвы (14%), Казани и Воронежа (по 11% в каждом городе).

ИСТОЧНИК KP.RU

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