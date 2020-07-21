Акция «Бессмертный полк» в Перми пройдет в 2021 году
Организаторы рассчитывают, что это случится 9 мая
Провести шествие всенародной акции «Бессмертный полк» в Перми этом году из-за опасности новой вспышки коронавируса не удастся.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:
Провести шествие всенародной акции «Бессмертный полк» в Перми этом году из-за опасности новой вспышки коронавируса не удастся. Невозможно будет выдержать социальную дистанцию, ведь на шествии во всех городах страны собираются тысячи, миллионы людей.
- Шествие предварительно планировалось на сентябрь, но, как стало известно, теперь его отменили совсем в этом году, - говорит Анна Отмахова, координатор «Бессмертного полка» в Перми. - Будем надеется, что в следующем году акция пройдет 9 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU