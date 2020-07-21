Акция «Бессмертный полк» в Перми пройдет в 2021 году

21 Июль 2020 2020-07-21T09:45:00+03:00

Провести шествие всенародной акции «Бессмертный полк» в Перми этом году из-за опасности новой вспышки коронавируса не удастся. Фото: архив "КП"

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Провести шествие всенародной акции «Бессмертный полк» в Перми этом году из-за опасности новой вспышки коронавируса не удастся. Невозможно будет выдержать социальную дистанцию, ведь на шествии во всех городах страны собираются тысячи, миллионы людей.

- Шествие предварительно планировалось на сентябрь, но, как стало известно, теперь его отменили совсем в этом году, - говорит Анна Отмахова, координатор «Бессмертного полка» в Перми. - Будем надеется, что в следующем году акция пройдет 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU