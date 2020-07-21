2020-07-21T09:28:58+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Пермский «УРАЛХИМ» подтвердил соответствие международному отраслевому стандарту

Предприятию удалось улучшить оценку 2017 года и подтвердить звание «Превосходное управление»
Виктор Правдин
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В мире по этому стандарту сертифицированы крупнейшие производители удобрений. Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»В мире по этому стандарту сертифицированы крупнейшие производители удобрений. Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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С 13 по 17 июля в филиале «ПМУ» прошел ресертификационный аудит по программе «Protect & Sustain» Международной ассоциации производителей удобрений (International Fertilizer Association, IFA). По итогам проверки предприятию удалось улучшить оценку 2017 года и подтвердить звание Stewardship Excellence («Превосходное управление»).

Аудитор швейцарской компании SGS – одобренного ассоциацией органа сертификации – проверил работу подразделений филиала «ПМУ» в части выполнения требований международных стандартов ISO 9001, 14001 и 45001, а также отраслевой технической спецификации RC14001:2015 (Responsible Care – ответственная забота).

В 2017 году филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми стал первой промышленным предприятием в России, сертифицированным по программе «Protect & Sustain». Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В 2017 году филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми стал первой промышленным предприятием в России, сертифицированным по программе «Protect & Sustain». Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Наталья Катышевская, ведущий аудитор компании SGS:

- В процессе аудита производственных подразделений филиала «ПМУ» мы увидели множество положительных элементов. Все объекты охвачены широкой системой мониторинга, которая помогает персоналу управлять ситуацией. Сотрудники обладают высокими знаниями, прекрасно ориентируются в производственных процессах. Для дальнейшего повышения их квалификации применяются широкие возможности обучения. Налицо приверженность филиала «ПМУ» к непрерывным улучшениям по всем направлениям деятельности.

Уникальность программы «Protect & Sustain» заключается в том, что она учитывает специфику производства, логистики и применения удобрений, включает в себя вопросы безопасности продукции и построена на балльной системе оценки. В итоге по совокупности наблюдений в рамках прошедшего аудита оценка филиала «ПМУ» составила 91,8 балла, что превышает результат 2017 года (тогда было 90,3 балла).

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Столь высокая оценка организации работы в филиале «ПМУ» со стороны международной отраслевой ассоциации – это для нас очень почётно. Соответствие деятельности предприятия как универсальным мировым стандартам ISO, так и отраслевым, которые во многих вопросах гораздо глубже и учитывают сложность производства, подтверждает наше постоянное стремление достигать наилучших результатов по всем направлениям деятельности.

В 2017 году филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми стал первой промышленным предприятием в России, сертифицированным по программе «Protect & Sustain». Эта программа была разработана самими членами Международной ассоциации производителей удобрений с приглашёнными аудиторами специально для участников общества. IFA признаёт, что компании, сертифицированные по программе «Protect & Sustain», демонстрируют свою приверженность обеспечению того, чтобы удобрения использовались только на благо, и что риски, связанные с этими продуктами, были сведены к минимуму и, где это возможно, устранены. В мире по этому стандарту сертифицированы крупнейшие производители удобрений: Yara, Agrium, Prayon, PotashCorp и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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