В Прикамье медики вылечили от коронавируса еще 74 пациента

21 Июль 2020 2020-07-21T08:00:33+03:00

Всего опасной инфекцией в регионе переболело уже 4023 человека

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В Пермском крае за прошедшие сутки медики выписали из больниц еще 74 пациента, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 на 21 июля 4023.

Под наблюдением медиков остаются 2645 жителей Пермского края. На утро 21 июля общее число выявленных заболевших составляет 5069 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU