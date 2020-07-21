2020-07-21T08:00:33+03:00
Общество

В Прикамье медики вылечили от коронавируса еще 74 пациента

Всего опасной инфекцией в регионе переболело уже 4023 человека
Анна Маркова
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Под наблюдением специалистов остаются 2645 жителей Пермского края.Под наблюдением специалистов остаются 2645 жителей Пермского края.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Пермском крае за прошедшие сутки медики выписали из больниц еще 74 пациента, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 на 21 июля 4023.

Под наблюдением медиков остаются 2645 жителей Пермского края. На утро 21 июля общее число выявленных заболевших составляет 5069 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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