В Прикамье медики вылечили от коронавируса еще 74 пациента
Всего опасной инфекцией в регионе переболело уже 4023 человека
Под наблюдением специалистов остаются 2645 жителей Пермского края.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:
В Пермском крае за прошедшие сутки медики выписали из больниц еще 74 пациента, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 на 21 июля 4023.
Под наблюдением медиков остаются 2645 жителей Пермского края. На утро 21 июля общее число выявленных заболевших составляет 5069 человек.
Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады
00:00
00:00
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»