В ДТП со «скорой» в центре Перми пострадал фельдшер

21 Июль 2020 2020-07-21T07:31:31+03:00

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Авария с участием автомобиля «скорой помощи» и Subaru Impreza произошла в 19 часов в Центре Перми. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по городу Перми, по улице Сибирская со стороны улицы Петропавловсой ехал автомобиль Subaru Impreza, за рулем 28-летний водитель.

Напротив дома №34 по улице Ленина, он не убедился, что помех нет и столкнулся на перекрестке с автомобилем «скорой помощи». Медики ехали с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом.

В машине "скорой" пострадал фельдшер. Фото: ГИБДД по городу Перми.

- Кроме того, водитель скорой также допустил нарушение ПДД, - рассказали в ГИБДД. - 27- летний мужчина не убедился в безопасности маневра для получения преимущества перед другими, участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал убедившись, что им уступают дорогу.

В ДТП пострадала 26-летняя женщина - пассажир «скорой помощи». Ей рекомендовано амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU