Поставщиков детского питания в Пермском крае могут посадить за картельный сговор

20 Июль 2020 2020-07-20T19:28:17+03:00

Экономить на детском питании нельзя, но оно должно иметь разумную цену. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Рыночная экономика предполагает конкуренцию, за счет чего бюджетные организации могут экономить на заказах.

Больше двух лет ООО «Семь нянь», ИП Яворска, а также ИП Смелов поставляли детское питание. В общей сложности они выиграли 58 контрактов на открытых аукционах на общую сумму в 53 миллиона рублей. При этом цена отличалась от начальной незначительно – в среднем всего лишь на 1,5 процента.

Такой вольготной жизнью заинтересовались антимонопольщики. Выяснилось, что все участники этих аукционов поддерживали между собой тесные взаимоотношения. Вплоть до того, что обменивались файлами для отправки на торговую площадку. А то и покупали детское питание друг у друга, чтобы затем перепродать в больницы по более высокой цене.

- Между ИП Яворской, ООО «Семь нянь» и ИП Смеловым сложились многолетние тесные деловые отношения: заключались договоры аренды, осуществлялись беспроцентные займы, поставки, - рассказал заместитель начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Пермского УФАС России Дмитрий Шилов. - Вся деятельность ООО «Семь нянь» сводится к закупу детского питания у ИП Смелова и его последующей перепродаже. Ранее между Смеловым, Яворской и директором ООО «Семь нянь» имелись трудовые отношения. Они совместно использовали торговый знак СЕМЬ НЯНЬ и канал продаж в виде интернет сайта 7nyan.ru.

Теперь ООО «Семь нянь» грозит штраф до 25 миллионов рублей - до половины от суммы заключенных контрактов. Материалы дела антимонопольщики передали в Управление МВД по городу Перми. Если наличие состава преступления подтвердится, виновным грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU