38-летнюю пермячку осудили за призыв игнорировать санитарные требования во время пандемии

20 Июль 2020 2020-07-20T17:12:35+03:00

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В Перми вынесли реальный приговор женщине за то, что она публиковала в соцсети на своей странице свои фотографии без маски в общественных местах. Орджоникиздевский суд приговорил ее к 300 часам обязательных работ. А по требованию Генеральной прокуратуры РФ Роспотребнадзор закрыл доступ к ее страничке.

- Злоумышленница в начале апреля 2020 года, в период строгих карантинных мер, создала в одной из социальных сетей группу, в которой распространяла информацию, побуждающую граждан к нарушению правил режима и порядка передвижения физических лиц, - прокомментировали это решение в генеральной прокуратуре. - Свои сообщения она сопровождала личными фотоизображениями в общественных местах на фоне административных зданий и социально-значимых объектов. При этом противоправную информацию женщина дублировала на своей личной странице социальной сети, доступ к которой в организованной ей группе был открыт для свободного посещения пользователей сети интернет.

Осужденная может попытаться обжаловать приговор районного суда, он пока не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU