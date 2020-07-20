В Прикамье ужесточили масочный режим и напомнили об уголовной ответственности

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Возможно, в городах и селах Пермского края на улицах вновь начнут ходить «антикоронавирусные» патрули. В Указ губернатора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции внесли уточнения. Речь идет об обязательном ношении масок и перчаток на транспорте, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, а также в такси и других общественных местах, где невозможно соблюдение социальной дистанции более 1,5 метра.

В краевом оперштабе сообщили, что поправки в документ вступили в силу сегодня, 20 июля.

О необходимости ужесточения масочного режима заявили в краевом Минздраве.

- В последнюю неделю ежесуточный прирост заболевших превышает 80 человек, коэффициент распространения заболевания выше 1 (на втором этапе снятия ограничительных мер он должен быть ниже 0,8, на третьем – 0,5), - сообщили в министерстве здравоохранения Прикамья. – В период жары, летних каникул жители часто передвигаются по региону к родственникам, на отдых и так далее, в том числе пассажирским транспортом. Во многих территориях жители пренебрегают масочным режимом, что способствует быстрому распространению заболевания. Напомним, только в случае снижения прироста заболевших и коэффициента распространения ниже 0,5 Пермский край сможет перейти на третий этап снятия ограничительных мер и станет возможным открытие многих предприятий торговли, сферы услуг и общепита.

В краевом правительстве напомнили, что за нарушение санитарно-эпидемиологических требований во время коронавируса жители региона могут понести серьезную административную и даже уголовную ответственность.

- 1 апреля был подписал закон, ужесточающий ответственность за правонарушения в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, - отметили в правительстве. - Гражданин, нарушивший обязательные правила поведения при введении режима повышенной готовности, может быть оштрафован на сумму от 1 до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей размер штрафа составляет от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч. За злостное и умышленное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой массовое заражение, гибель людей, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.