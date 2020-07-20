2020-07-20T15:59:04+03:00
Общество

Врио губернатора Дмитрий Махонин поручил ускорить подключение новостроек к электроснабжению

Энергетики отказывали застройщикам в этом
Андрей МАТЛИН
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Фото: краевое правительство.Фото: краевое правительство.
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Новоселье для дольщиков двух новостроек во Фролах на улице Весенняя, 30 и 32 откладывается по банальной причине. Компания «МРСК Урала» отказала застройщику «СтройПанельКомплекту» в присоединении этих домов к электроснабжению, несмотря на то, что строительство уже завершено, а все работы по присоединению уже были оплачены.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил Минстрою в течение недели решить эту проблему.

- Квартиры проданы по договорам долевого участия, в одном доме граждане уже готовы к заселению, в другом ждут скорого ввода в эксплуатацию, - объяснил Дмитрий Махонин. - Дольщики не должны ждать оплаченных квартир дольше установленного срока. Нужно устранить административные барьеры, с которыми сталкиваются застройщики.

Выполняя поручение главы региона, руководители Минстроя провели совещание с «МРСК Урала» и предложили как можно скорей подключить дома к электричеству. В министерстве пообещали держать ситуацию на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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