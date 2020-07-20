Глава Прикамья Дмитрий Махонин предложил построить общежития для двух пермских университетов

20 Июль 2020 2020-07-20T15:24:33+03:00

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Глава Пермского края Дмитрий Махонин встретился в Москве с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Речь шла о строительстве в Перми общежитий для студентов и межвузовского студенческого городка.

В краевом центре хотят построить общежития: на 500 мест - для студентов пермского «политеха» на 350 мест - для учащихся классического университета.

- Чтобы лучше учиться, студентам нужно качественно питаться, отдыхать, иметь возможности для культурного и спортивного отдыха, быстро добираться в разные точки города, - отметил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. - Такие проекты повышают статус вузов, в них стремятся учиться ребята из других регионов. Это позволит нам привлекать в краевую столицу молодежь, которая сможет здесь же найти работу, завести семью.

Валерий Фальков поддержал инициативу прикмцев, отметив, что оба проекта могут быть включены в Адресную инвестиционную программу РФ в 2022 году. Проекты общежитий сейчас прорабатываются.

Сейчас в ПГНИУ участся более 14 тысяч студентов, живут в общежитии более 2 тысяч. В ПНИПУ обучается более 20 тысяч студентов, из них более 3,5 тысяч живут в общежитиях.

В Пермском крае продолжается реализация проекта по строительству современного межвузовского студенческого городка. Он будет рассчитан на 6 тысяч студентов. Предусматривается возведение одного учебного и двадцати жилых корпусов, а также спортивных площадок, магазинов, кафе. Студгородок будет возводиться в рамках финансирования по нацпроекту «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Сейчас проект кампуса проходит согласование в Минфине и Минэкономразвития.

ИСТОЧНИК KP.RU