Глава Прикамья Дмитрий Махонин предложил построить общежития для двух пермских университетов
Глава Пермского края Дмитрий Махонин встретился в Москве с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Речь шла о строительстве в Перми общежитий для студентов и межвузовского студенческого городка.
В краевом центре хотят построить общежития: на 500 мест - для студентов пермского «политеха» на 350 мест - для учащихся классического университета.
- Чтобы лучше учиться, студентам нужно качественно питаться, отдыхать, иметь возможности для культурного и спортивного отдыха, быстро добираться в разные точки города, - отметил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. - Такие проекты повышают статус вузов, в них стремятся учиться ребята из других регионов. Это позволит нам привлекать в краевую столицу молодежь, которая сможет здесь же найти работу, завести семью.
Валерий Фальков поддержал инициативу прикмцев, отметив, что оба проекта могут быть включены в Адресную инвестиционную программу РФ в 2022 году. Проекты общежитий сейчас прорабатываются.
Сейчас в ПГНИУ участся более 14 тысяч студентов, живут в общежитии более 2 тысяч. В ПНИПУ обучается более 20 тысяч студентов, из них более 3,5 тысяч живут в общежитиях.
В Пермском крае продолжается реализация проекта по строительству современного межвузовского студенческого городка. Он будет рассчитан на 6 тысяч студентов. Предусматривается возведение одного учебного и двадцати жилых корпусов, а также спортивных площадок, магазинов, кафе. Студгородок будет возводиться в рамках финансирования по нацпроекту «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Сейчас проект кампуса проходит согласование в Минфине и Минэкономразвития.
ИСТОЧНИК KP.RU