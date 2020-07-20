2020-07-20T13:40:18+03:00
Общество

В Пермском крае осталась только одна территория, где нет коронавируса

За сутки инфекцию выявили в 17 районах
Анна Маркова
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По данным Роспотребнадзора, больше всего заболевших за сутки в Перми - 63.По данным Роспотребнадзора, больше всего заболевших за сутки в Перми - 63.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае осталась лишь одна территория, где не выявлена коронавирусная инфекция – это Косинский округ. За прошедшие судки в регионе 87 новых случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 17 территориях.

По данным Роспотребнадзора, больше всего заболевших в Перми - 63, еще 4 - в Березниках, по 2 заболевших выявлено в Губахе, Добрянке, Соликамске, Чернушке и Октябрьском городском округе, еще по 1 – в Бардымском районе, Гайнах, Кудымкаре, Чайковском, Карагае, Краснокамске, Чайковском, Кочевском округе и Уинском городском округе.

В общей сложности в Пермском крае выявлено 5069 случаев заболевания COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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