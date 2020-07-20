В Перми собака не давала пройти в квартиру полицейским, где лежал мертвым ее хозяин
ЧП произошло в Кировском районе
Полиция не сразу смогла войти в квартиру, где умер человек.Фото: Василий Вахрин
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Жильцы одного из домов в Кировском районе, на улице Камышинская, несколько дней не могли понять, откуда в их подъезде взялся неприятный запах. Но потом он усилился и стало ясно, что в одной из квартир что-то не так. Двери никто не открывал. На место приехала полиция и спасатели.
Как рассказал источник «КП», двери пришлось взламывать. Когда их открыли, на пороге на стражей порядка оскалилась большая собака и не давала пройти внутрь. Ее хозяин умер, а она продолжала охранять квартиру.
ИСТОЧНИК KP.RU