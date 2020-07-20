20 Июль 2020 2020-07-20T12:15:29+03:00

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В Пермском крае найден погибшим 21-летний парень, который отдыхал с друзьями на берегу

В Пермском крае закончились поиски 21-летнего Станислава Маточкина. Поисковый отряд имени Ирина Бухановой сообщает, что молодой человек найден, погиб. Он пропал в ночь с 11 на 12 июля в районе села Сташково, в Пермском районе, когда отдыхал с друзьями на берегу реки. Несколько раз выезжали на его поиски, но безрезультатно. Несколько дней назад молодой человек был найден.

- Тело Станислава обнаружили в водоеме, сообщили в Поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

ИСТОЧНИК KP.RU