2020-07-20T11:15:10+03:00
Общество

В Пермском крае выявили еще 87 заболевших коронавирусной инфекцией

Всего в регионе 5069 случаев COVID-19 с начала пандемии
Анна Маркова
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В Минздраве подъем заболеваемости связывают с несоблюдением режима карантинных мер.В Минздраве подъем заболеваемости связывают с несоблюдением режима карантинных мер.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает удерживаться на повышенном уровне в сравнении с предыдущими неделями. Так за минувшие сутки COVID-19 выл подтвержден у 87 человек. Общая цифра по количеству заболевших составляет 5069.

Ежесуточный прирост больных 1,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,2 (на 19 июля – 1,32).

Из 87 новых инфицированных – 30 мужчин, 49 женщин, 8 детей (5 мальчиков и 3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 29 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет.

- За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода, - сообщает Минздрав региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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