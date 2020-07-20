В Пермском крае выявили еще 87 заболевших коронавирусной инфекцией
В Пермском крае заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает удерживаться на повышенном уровне в сравнении с предыдущими неделями. Так за минувшие сутки COVID-19 выл подтвержден у 87 человек. Общая цифра по количеству заболевших составляет 5069.
Ежесуточный прирост больных 1,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,2 (на 19 июля – 1,32).
Из 87 новых инфицированных – 30 мужчин, 49 женщин, 8 детей (5 мальчиков и 3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 29 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет.
- За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода, - сообщает Минздрав региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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