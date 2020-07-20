В Перми годовалая девочка упала с пятого этажа на козырек гастронома

20 Июль 2020 2020-07-20T11:05:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми беспечность взрослых вновь привела к страшным последствиям для ребенка. В Индустриальном районе Перми, на улице Карпинского, 19 июля, из окна квартиры на пятом этаже выпала годовалая девочка. Малышка залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку. Сетка не выдержала вес девочки и ребенок полетел вниз. Она упала на козырек гастронома, что находится в доме.

Мама девочки была дома, но отвлеклась на домашние дела, когда это произошло. Ребенка сняли с козырька очевидцы. Приехавшие на вызов медики отвезли кроху в больницу.

- Ребенка госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу с сочетанной травмой, - рассказали в пресс-службе Скорой медицинской помощи Перми.

Напомним, 19 июля, мы писали о еще одном случае, когда ребенок выпал из окна в Мотовилихинском районе. Ребенок тоже получил серьезные травмы.

Как избежать трагедии:

Если в доме ребенок, окна нужно держать закрытыми. Кажется, вы рядом, но секунда, когда вы отвлечетесь, может стать последней в жизни вашего ребенка. Не используйте москитные сетки как защиту от падений - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно.

Никогда не ставьте мебель возле окна. Ребенок очень быстро и беспрепятственно заберется на подоконник. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Перми из окна выпал годовалый малыш

ЧП произошло в Мотовилихинском районе (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU