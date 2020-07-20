2020-07-20T10:24:18+03:00
Происшествия

«Свет горит, на звонки не отвечает». В Перми женщина умерла от пневмонии, пока муж был на даче

Дверь пришлось взламывать спасателям
Анна Маркова
Поделиться:
Комментарии: comments3
Женщина умерла,пока муж был на даче.Женщина умерла,пока муж был на даче.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми мужчина с другом уехал на выходные на дачу, дома его осталась ждать гражданская супруга. 37-летняя женщина неважно себя чувствовала, так как у нее выявили пневмонию.

Когда мужчина приехал с дачи, он не смог попасть в квартиру, дверь была закрыта изнутри, а с улицы было видно, как в квартире горит свет. Пермяк испугался, что могло что-то случится и вызвал спасателей. Сотрудники службы спасения вместе с полицейскими открыли квартиру. Женщину обнаружили дома погибшей.

Как рассказал источник «КП», знакомый с ситуацией, медики проверяли ее на коронавирус, но он не подтвердился и женщину отправили на домашнее лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае осталась только одна территория, где нет коронавируса
В Перми собака не давала пройти в квартиру полицейским, где лежал мертвым ее хозяин
В Пермском крае найден погибшим 21-летний парень, который отдыхал с друзьями на берегу
В Пермском крае на пожаре погибли отец и семилетний сын
В Пермском крае выявили еще 87 заболевших коронавирусной инфекцией
В Перми годовалая девочка упала с пятого этажа на козырек гастронома
«Свет горит, на звонки не отвечает». В Перми женщина умерла от пневмонии, пока муж был на даче
В Прикамье собираются привлечь съемочные группы 7 художественных фильмов и телесериалов
В Пермском крае корова два дня ходила с колесом на голове и чуть не погибла
В Пермском крае коронавирусом переболели почти 4000 человек
В Пермском крае тесты на коронавирусную инфекцию провели 260 тысячам жителей
В Пермском крае во время грозы выпал град
В Прикамье детский лагерь, который не принял 300 детей в день заезда, назначил новую дату