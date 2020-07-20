«Свет горит, на звонки не отвечает». В Перми женщина умерла от пневмонии, пока муж был на даче

20 Июль 2020 2020-07-20T10:24:18+03:00

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В Перми мужчина с другом уехал на выходные на дачу, дома его осталась ждать гражданская супруга. 37-летняя женщина неважно себя чувствовала, так как у нее выявили пневмонию.

Когда мужчина приехал с дачи, он не смог попасть в квартиру, дверь была закрыта изнутри, а с улицы было видно, как в квартире горит свет. Пермяк испугался, что могло что-то случится и вызвал спасателей. Сотрудники службы спасения вместе с полицейскими открыли квартиру. Женщину обнаружили дома погибшей.

Как рассказал источник «КП», знакомый с ситуацией, медики проверяли ее на коронавирус, но он не подтвердился и женщину отправили на домашнее лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU