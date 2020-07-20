В Прикамье собираются привлечь съемочные группы 7 художественных фильмов и телесериалов

20 Июль 2020 2020-07-20T09:21:15+03:00

Об этом шла речь на встрече главы региона Дмитрия Махонина с замминстра культуры Максимом Ксензовым

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В Перми прошла встреча заместителя министра культуры РФ Максима Ксензова и главы Прикамья Дмитрия Махонина. Говорили о реконструкции Пермского цирка, о подготовке к 300-летию Перми. Одной из главных тем стал вопрос развития кинематографа в Пермском крае. Региональная система поддержки кино предусматривает развитие кинопроизводства, фестивального движения и создание сети социальных кинозалов.

- В Пермском крае, наверное, один из лучших в стране опыт по внедрению рибейта, - отметил Максим Ксензов.

Система рибейта - возмещения из краевого бюджета части затрат на киносъемки - действует в Прикамье второй год. В этом году поддержат съемки трех фильмов: «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова, молодежный триллер «Фактор Страха» и сказка «Василиса».

Дмитрий Махонин подтвердил, что правительство края готово поддерживать частных инвесторов, которые хотят снимать фильмы на территории Прикамья. По его словам, до 2022 года планируется привлечь в Пермский край съемочные группы семи игровых кинофильмов или телесериалов и восьми документальных фильмов, что может дать дополнительно от 125 до 175 миллионов рублей инвестиций в экономику региона.

Понравилось Максиму Ксензову то, что в Пермском крае развивается сеть социальных кинозалов, где можно посмотреть кино, а затем обсудить его.

- Надо со школы взращивать сценаристов, операторов, режиссеров, - подчеркнул он.

В прошлом году в Пермском крае открыли 30 социальных кинозалов, еще 30 собираются открыть в сентябре. К 2022 году таких залов будет 90 в 46 муниципалитетах края.

Дмитрий Махонин сообщил, что в рамках программы, утвержденной в 2019 году, краевые власти будут оказывать поддержку кинофестивалям: Международному фестивалю документального кино «Флаэртиана», фестивалю любительского кино «Радуга Прикамья», Всероссийскому молодежному фестивалю позитивного кино «Кинопозитив Fest», Международному фестивалю социально-ориентированных фильмов «Лампа», фестивалю научно-популярного кино Future.doc и другим.

ИСТОЧНИК KP.RU