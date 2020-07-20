2020-07-20T09:21:15+03:00
Общество

В Прикамье собираются привлечь съемочные группы 7 художественных фильмов и телесериалов

Об этом шла речь на встрече главы региона Дмитрия Махонина с замминстра культуры Максимом Ксензовым
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Замминистру культуры РФ понравилось, как в Прикамье поддерживают кинематограф. Фото: краевой Минкульт.Замминистру культуры РФ понравилось, как в Прикамье поддерживают кинематограф. Фото: краевой Минкульт.
Изменить размер текста:

В Перми прошла встреча заместителя министра культуры РФ Максима Ксензова и главы Прикамья Дмитрия Махонина. Говорили о реконструкции Пермского цирка, о подготовке к 300-летию Перми. Одной из главных тем стал вопрос развития кинематографа в Пермском крае. Региональная система поддержки кино предусматривает развитие кинопроизводства, фестивального движения и создание сети социальных кинозалов.

- В Пермском крае, наверное, один из лучших в стране опыт по внедрению рибейта, - отметил Максим Ксензов.

Система рибейта - возмещения из краевого бюджета части затрат на киносъемки - действует в Прикамье второй год. В этом году поддержат съемки трех фильмов: «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова, молодежный триллер «Фактор Страха» и сказка «Василиса».

Дмитрий Махонин подтвердил, что правительство края готово поддерживать частных инвесторов, которые хотят снимать фильмы на территории Прикамья. По его словам, до 2022 года планируется привлечь в Пермский край съемочные группы семи игровых кинофильмов или телесериалов и восьми документальных фильмов, что может дать дополнительно от 125 до 175 миллионов рублей инвестиций в экономику региона.

Понравилось Максиму Ксензову то, что в Пермском крае развивается сеть социальных кинозалов, где можно посмотреть кино, а затем обсудить его.

- Надо со школы взращивать сценаристов, операторов, режиссеров, - подчеркнул он.

В прошлом году в Пермском крае открыли 30 социальных кинозалов, еще 30 собираются открыть в сентябре. К 2022 году таких залов будет 90 в 46 муниципалитетах края.

Дмитрий Махонин сообщил, что в рамках программы, утвержденной в 2019 году, краевые власти будут оказывать поддержку кинофестивалям: Международному фестивалю документального кино «Флаэртиана», фестивалю любительского кино «Радуга Прикамья», Всероссийскому молодежному фестивалю позитивного кино «Кинопозитив Fest», Международному фестивалю социально-ориентированных фильмов «Лампа», фестивалю научно-популярного кино Future.doc и другим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье собираются привлечь съемочные группы 7 художественных фильмов и телесериалов
В Пермском крае корова два дня ходила с колесом на голове и чуть не погибла
В Пермском крае коронавирусом переболели почти 4000 человек
В Пермском крае тесты на коронавирусную инфекцию провели 260 тысячам жителей
В Пермском крае во время грозы выпал град
В Прикамье детский лагерь, который не принял 300 детей в день заезда, назначил новую дату
В Перми больше сотни домов останутся без воды
В Перми из окна выпал годовалый малыш
В Пермском крае 15 тысячам заявителей отказали в выплате на детей от 3 до 7 лет
Какие территории Пермского края «держатся» без коронавируса
В Перми в реке у собаки отказали лапы
В Перми на пожаре женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от огня, еще один человек погиб
На Пермский край обрушатся грозы, а утром возможен туман
В Пермском крае за сутки выявили еще 89 случаев коронавируса
В Прикамье коронавирус победили еще 19 пациентов
В Пермском крае водитель сбил ребенка
«Повалил густой черный дым». Пермяков напугал пожар в микрорайоне Заостровка
«Залез на вагон на железной дороге». В Пермском крае убило током 13-летнего ребенка
Первые «Ласточки» от Перми до Закамска и Краснокамска запустят в начале сентября
За сутки в Пермском крае заболели коронавирусом еще 90 человек
Клещи в Пермском крае с начала сезона покусали почти 14 тысяч человек
В Перми полицейским удалось отговорить женщину прыгать с 13 этажа
В Пермском крае выздоровели от коронавируса 125 человек
«На берег вытащили отдыхающие». В Пермском районе едва не утонул нетрезвый купальщик
В Пермском крае нашли погибшим 19-летнего парня
В выходные в Перми сотрудники Госавтоинспекции устроят рейды