В Пермском крае корова два дня ходила с колесом на голове и чуть не погибла
В Кудымкарском районе в селе Кува судебные приставы спасли от мучительной смерти корову, когда приехали на проверку исполнения решения суда. При обходе территории они увидели корову, застрявшую головой в покрышке от колеса.
Животное несколько дней мучилось от этой обузы, но никто из местных жителей ей не помог.
- Рога как на распорках плотно держали шину, в таком положении самостоятельно корова не могла ни есть, ни пить, - рассказали о необычном случае в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. - Приставы вызволили корову из колеса, сама бы она точно не освободилась.
ИСТОЧНИК KP.RU