2020-07-20T08:47:03+03:00
Общество

В Пермском крае корова два дня ходила с колесом на голове и чуть не погибла

Рога как на распорках держали шину
Анна Маркова
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Судебные приставы спасли корову от смерти. Фото УФССП России по Пермскому краю.Судебные приставы спасли корову от смерти. Фото УФССП России по Пермскому краю.
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В Кудымкарском районе в селе Кува судебные приставы спасли от мучительной смерти корову, когда приехали на проверку исполнения решения суда. При обходе территории они увидели корову, застрявшую головой в покрышке от колеса.

Животное несколько дней мучилось от этой обузы, но никто из местных жителей ей не помог.

- Рога как на распорках плотно держали шину, в таком положении самостоятельно корова не могла ни есть, ни пить, - рассказали о необычном случае в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. - Приставы вызволили корову из колеса, сама бы она точно не освободилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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