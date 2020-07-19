В Перми больше сотни домов останутся без воды

19 Июль 2020 2020-07-19T18:30:35+03:00

Больше всего отключений придется на субботу, 25 июля. Фото: архив "КП"

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В Перми на неделе с 20 по 26 июля в нескольких районах Перми компания «Новогор-Прикамье» планирует провести ремонтные работы на сети. В связи с этим в домах пермяков не будет воды. Публикуем адреса, жителям каких домов нужно сделать ее запасы.

20 июля с 10.00 до 10.00 следующего дня отключат холодную воду в домах по адресам:

ул. Солдатова, 26, 26а/2, 28, 30, 30а, 32;

ул. Уфимская, 10, 2, 2а, 4, 6, 8.

21 июля с 9.00 до 19.30:

Сысольская, 13.

25 июля с 9.00 до 19.00:

ул. Верхнеудинская, 26, 8;

ул. Молдавская,14, 16, 18, 3, 4;

ул. Рославльская, 25;

ул. Уссурийская 13, 15, 23;

ул. Химкинская, 4.

25 июля с 15.00 до 15.00 26 июля:

ул.Архитектора Свиязева, 10, 11, 12, 17, 18, 18А, 19а, 20, 21, 22, 25, 26, 2а, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 39а, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 50/1, 50/2, 58, 8;

ул. Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 50 а, 52, 54, 54а;

ул. Геологов, 1, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 29, 29/2, 33, 6, 8;

ул. Камышловская, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21;

ул. Карпинского, 100, 100 а, 101, 101а, 102, 104, 107, 108, 109, 110а, 112, 112/1, 118, 120, 125, 126, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 75б, 77, 77б, 79, 79 а, 81, 83, 83а, 85а, 87, 91а, 96, 97, 97а, 98, 99;

ул. Композитора Глинки 1, 10, 11, 11а, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ул. Космонавта Леонова, 43а, 43б, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82;

ул.Милиционера Власова, 15;

ул Норильская , 11, 13, 13/1, 13а, 15, 2а, 6, 7, 8, 9, 9а;

ул.Разведчиков, 25;

ул.Ремонтная 1-Я, 3;

ул.Рязанская, 103, 105, 11, 13, 17, 19, 19а, 3, 5, 7, 9;

ул. Самолетная, 48, 50, 54, 56, 60, 60 а, 62, 62 а;

ул. Советской Армии 101 а;

ул Сталеваров, 36;

ул. Сусанина 3, 4, 5, 6, 8, 9;

ул. Чердынская, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38а, 40, 42, 44, 5, 6, 7а.

ИСТОЧНИК KP.RU