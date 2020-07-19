В Перми из окна выпал годовалый малыш

19 Июль 2020 2020-07-19T18:01:15+03:00

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В Перми, 18 июля, очередной раз произошло ЧП, в котором пострадал ребенок, выпавший из окна. Годовалый малыш упал с третьего этажа дома по улице Дружбы.

Как сообщил источник «КП», ребенка с различными травмами «скорая помощь» отвезла в больницу.

Напомним, что за 2020 год в Пермском крае произошло больше 10 случаев, когда дети падали из окон, три из них закончились трагично.

Как избежать трагедии:

Если в доме ребенок, окна нужно держать закрытыми. Кажется, вы рядом, но секунда, когда вы отвлечетесь, может стать последней в жизни вашего ребенка. Не используйте москитные сетки как защиту от падений - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно.

Никогда не ставьте мебель возле окна. Ребенок очень быстро и беспрепятственно заберется на подоконник. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU