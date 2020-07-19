В Пермском крае 15 тысячам заявителей отказали в выплате на детей от 3 до 7 лет

19 Июль 2020 2020-07-19T17:35:36+03:00

16 миллионов рублей вернулось обратно в Центр социальных выплат, так как в заявлениях были допущены ошибки. Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае с июля семьи с детьми от 3 до 7 лет начали получать выплаты. Назначают их тем, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. Размер выплаты 50% от прожиточного минимума сейчас это - 5351,5 рубль.

В Министерстве социального развития Пермского края рассказали, что на сегодняшний день уже 54 тысяч детей получили выплату на сумму один миллиард шестьсот миллионов рублей. Однако 15 тысяч заявлений Центр социальных выплат ответил отказом.

Чаще всего это происходит из-за некорректно заполненных заявлений.

- Основные причины - указание неполных данных в заявлении (перечислены не все члены семьи и т.д.), превышение доходов, дети находятся на гособеспечении, дети младше 3 или старше 7 лет, - говорят в специалисты ведомства.

16 миллионов рублей вернулось обратно в Центр социальных выплат, так как в заявлениях были допущены ошибки.

- В них некорректно указаны реквизиты, счет принадлежит другому человеку, написан счет, который закрыт, вместо номера счета указан номер банковской карты, допущены неточности в ФИО получателя, - говорят в Министерстве.

За дополнительной информацией можно обратиться в call-центр Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края 8 800 302 83 89.

ИСТОЧНИК KP.RU