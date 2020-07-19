2020-07-19T16:15:04+03:00
Происшествия

В Перми в реке у собаки отказали лапы

Она не могла выбраться на берег и лаяла
Анна Маркова
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Собаке помогли неравнодушные жители и спасатели.Собаке помогли неравнодушные жители и спасатели.Фото: Юлия Гусейнова
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Пермячка позвонила на телефон экстренных служб с просьбой помочь спасти собаку. Женщина живет на улице Гайдара, рядом с речкой Уинкой. Там она увидела собаку, которая не могла выбраться из реки, у нее отказали задние лапы.

Животное стояло в воде и мучилось. Когда спасатели приехали на место, собаку уже вытащили очевидцы. Она была настроена агрессивно, не хотела к себе никого подпускать, но подняться на лапы сама не могла.

Как нам сообщили очевидцы, спасатели подняли животное и отвезли ее на машине к пермякам, которые согласились взять ее себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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