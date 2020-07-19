2020-07-19T08:53:32+03:00
Происшествия

В Пермском крае водитель сбил ребенка

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Анна Маркова
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Медики госпитализировали девочку в больницу.Медики госпитализировали девочку в больницу.Фото: Василий Вахрин
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В Очере, 18 июля, произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Около 12 чалов дня на улице Коммунистической ехал ВАЗ-21070, за рулем был 42-летний мужчина. В какой-то момент да дорогу выбежала девочка, водитель не успел среагировать и сбил ее. Ребенок получил травмы, «медики» госпитализировали ее в больницу.

- Девочка перебегала проезжую часть, не посмотрев по сторонам, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Водитель трезв. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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