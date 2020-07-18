«Повалил густой черный дым». Пермяков напугал пожар в микрорайоне Заостровка

18 Июль 2020 2020-07-18T20:37:41+03:00

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- Мы были в микрорайоне Заостровка и увидели, как из-за домов повалил черный дым, - рассказали «КП»-Пермь очевидцы пожара на улице Маяковского, 34.

Возгорание произошло вечером в субботу, 18 июля. Загорелся сарай возле старого барака. К месту ЧП очень быстро сбежались десятки зевак.

Фото с места происшествия: Татьяна Попова.

- Возгорание началось в 21.40, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – На место выехали две единицы техники и семь человек личного состава. В ходе тушения огня пожарным пришлось эвакуировать газовый баллон, который находился внутри горящего сарая. Пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/791285" frameborder="0"></iframe> Пожар в микрорайоне Заостровка. Пермь. 18.07.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU