«Повалил густой черный дым». Пермяков напугал пожар в микрорайоне Заостровка
- Мы были в микрорайоне Заостровка и увидели, как из-за домов повалил черный дым, - рассказали «КП»-Пермь очевидцы пожара на улице Маяковского, 34.
Возгорание произошло вечером в субботу, 18 июля. Загорелся сарай возле старого барака. К месту ЧП очень быстро сбежались десятки зевак.
Фото с места происшествия: Татьяна Попова.
- Возгорание началось в 21.40, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – На место выехали две единицы техники и семь человек личного состава. В ходе тушения огня пожарным пришлось эвакуировать газовый баллон, который находился внутри горящего сарая. Пострадавших нет.
Пожар в микрорайоне Заостровка. Пермь. 18.07.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU