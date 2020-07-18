2020-07-18T16:45:11+03:00
Происшествия

«Залез на вагон на железной дороге». В Пермском крае убило током 13-летнего ребенка

Трагедия произошла 17 июля в поселке Яйва
Алена ОВЧИННИКОВА
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Дети играли на железной дороге и это привело к страшной трагедии.Дети играли на железной дороге и это привело к страшной трагедии.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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«Мальчишки, что же вы делаете», «Соболезнуем», «Такое горе в семье», «Мягких облачков», - соболезнуют жители Яйвы семье, в которой погиб 13-летний мальчик.

Страшная трагедия произошла 17 июля. Школьник играл с друзьями на железной дороге. В какой-то момент парнишка решил забраться на стоящий железнодорожный состав. Находясь на крыше вагона, ребенок случайно задел головой электрические провода. Разряд 6000 вольт мгновенно прошел через его тело.

Школьники, находившиеся в этот момент вместе с мальчиком, сами позвонили в «скорую» и полицию, но когда врачи и оперативные службы приехали на место, ребенок уже скончался.

По факту ЧП проводится расследование, после которого будет принято законное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Залез на вагон на железной дороге». В Пермском крае убило током 13-летнего ребенка
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