«Залез на вагон на железной дороге». В Пермском крае убило током 13-летнего ребенка

18 Июль 2020 2020-07-18T16:45:11+03:00

Дети играли на железной дороге и это привело к страшной трагедии. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Изменить размер текста: A A

«Мальчишки, что же вы делаете», «Соболезнуем», «Такое горе в семье», «Мягких облачков», - соболезнуют жители Яйвы семье, в которой погиб 13-летний мальчик.

Страшная трагедия произошла 17 июля. Школьник играл с друзьями на железной дороге. В какой-то момент парнишка решил забраться на стоящий железнодорожный состав. Находясь на крыше вагона, ребенок случайно задел головой электрические провода. Разряд 6000 вольт мгновенно прошел через его тело.

Школьники, находившиеся в этот момент вместе с мальчиком, сами позвонили в «скорую» и полицию, но когда врачи и оперативные службы приехали на место, ребенок уже скончался.

По факту ЧП проводится расследование, после которого будет принято законное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU