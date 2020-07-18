2020-07-18T12:12:26+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Первые «Ласточки» от Перми до Закамска и Краснокамска запустят в начале сентября

Сначала это будут 10 составов, а к 2023 году их будет уже 30
Алена ОВЧИННИКОВА
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Маршруты новых "Ласточек" позволят разгрузить Камский мост. Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.Маршруты новых "Ласточек" позволят разгрузить Камский мост. Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.
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17 июля на рабочем совещании главы Прикамья Дмитрия Махонина и министра транспорта РФ Евгения Дитриха речь велась об открытии новых маршрутов для скоростных поездов «Ласточка». Пермский край и Свердловская железная дорога ведут совместную работу по запуску электричек сообщением Пермь II – Краснокамск и Пермь II – Закамск.

- Спрос на новые маршруты «Ласточек» точно будут востребованы, вдобавок эти маршруты позволят разгрузить Камский мост, – пояснил Дмитрий Махонин.

- При запуске новых маршрутов необходимо обустроить современные высокие платформы, это позволит ускорить посадку и высадку пассажиров, и повысит безопасность, - отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. - Высокие платформы – это другой уровень и класс. Пассажирам не надо будет залезать наверх по ступенькам. Люди пожилого возраста могут спокойно зайти в вагон, мамам не придется карабкаться с колясками.

Напомним, в рамках проекта маршрута Пермь II – Краснокамск уже проведена опытная поездка на «Ласточке». Время в пути составило 50 минут. Электричка прошла через станцию Оверята. Ожидается, что новым маршрутом в 2020 году будут пользоваться порядка 67 тыс. пассажиров в месяц, а к 2022 году – почти 190 тыс. пассажиров.

- Запуск первых 10 поездов «Ласточка» на этом направлении планируется открыть 1 сентября, а к 2023 году на маршруте будет курсировать уже 30 поездов в сутки, - сказал начальник СвЖД Иван Колесников. – Это проект, который уже на старте может составить конкуренцию альтернативным видам транспорта на рынке пригородных перевозок по всем ключевым факторам – скорость, цена, комфорт, безопасность.

НАША СПРАВКА:

«Ласточка» – подвижной состав нового поколения. В вагонах поддерживается оптимальный микроклимат, есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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