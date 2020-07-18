2020-07-18T10:47:19+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Пермском крае заболели коронавирусом еще 90 человек

68 госпитализированы, 22 проходят лечение на дому
Алена ОВЧИННИКОВА
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68 новых заболевших медики госпитализировали в больницы.68 новых заболевших медики госпитализировали в больницы.Фото: архив "КП"
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Статистика по заболевшим COVID-19 в Пермском крае продолжает расти. Роспотребнадзор опубликовал новые данные по количеству новых заразившихся. За минувшие сутки в Пермском крае коронавирус был обнаружен у 90 человек: 68 проходят лечение в больницах, 22 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В итоге на 18 июля 2020 года количество заболевших коронавирусом составило 4893 человека.

Из 90 новых инфицированных – 34 мужчины, 55 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 24 человека, 44 человека в возрасте 45-65, 21 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки было зафиксировано четыре летальных исхода: три пациента умерли от COVID-19, один - по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 18 июля 2020 года в Прикамье зафиксировано 109 летальных исходов от COVID-19. Еще 76 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Эпидемиологи связывают рост заражений с тем, что в Прикамье были введены послабления. Люди начали гулять, ездить, купаться и загорать на пляже и встречаться с друзьями и родственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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