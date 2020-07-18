Клещи в Пермском крае с начала сезона покусали почти 14 тысяч человек

18 Июль 2020 2020-07-18T10:16:22+03:00

Три тысячи из них - дети

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Роспотребнадзор опубликовал статистику по укусам клещей в этом эпидсезоне. Сейчас отмечается характерный подъем клещевой активности.

- С начала сезона в медицинские организации региона обратилось 13 840 человек, пострадавших от укусов клещами, среди них 3094 ребенка, - говорится в сообщении пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. - По результатам лабораторных исследований: 1,6% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 42,3% клещей - иксодовым клещевым боррелиозом, 3,7% - моноцитарным эрлихиозом человека, 1,9% - гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Учитывая, что вся территория края является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, пермякам не рекомендуют употреблять сырое молоко коз, овец, коров. Молоко, приобретенное в частных хозяйствах, можно пить только после кипячения. Заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU