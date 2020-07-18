В Перми полицейским удалось отговорить женщину прыгать с 13 этажа
Шокирующая история чуть не произошла накануне, 17 июля, в Орджоникидзевском районе Перми.
Жильцы высотки на улице Цимлянской, увидели, как в окне 13 этажа стояла их соседка и собиралась прыгнуть вниз. Рядом были дети, которые просили маму не делать этого. Очевидцы позвонили в правоохранительные органы. На место прибыли спасатели и полиция.
- Выяснилось, что у женщины была белая горячка, ее удалось отговорить, помощь спасателей не потребовалась, - сообщил «КП»-Пермь» источник в правоохранительных органах. – С женщиной была проведена беседа и оказана помощь. Семью поставили на учет, решается вопрос о дальнейшей судьбе детей.
ИСТОЧНИК KP.RU