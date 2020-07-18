2020-07-18T09:50:03+03:00
Происшествия

В Перми полицейским удалось отговорить женщину прыгать с 13 этажа

В квартире с пермячкой в этот момент находились дети
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Трагедия едва не разыгралась в высотке на улице Цимлянской в Перми.Трагедия едва не разыгралась в высотке на улице Цимлянской в Перми.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Шокирующая история чуть не произошла накануне, 17 июля, в Орджоникидзевском районе Перми.

Жильцы высотки на улице Цимлянской, увидели, как в окне 13 этажа стояла их соседка и собиралась прыгнуть вниз. Рядом были дети, которые просили маму не делать этого. Очевидцы позвонили в правоохранительные органы. На место прибыли спасатели и полиция.

- Выяснилось, что у женщины была белая горячка, ее удалось отговорить, помощь спасателей не потребовалась, - сообщил «КП»-Пермь» источник в правоохранительных органах. – С женщиной была проведена беседа и оказана помощь. Семью поставили на учет, решается вопрос о дальнейшей судьбе детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки в Пермском крае заболели коронавирусом еще 90 человек
Клещи в Пермском крае с начала сезона покусали почти 14 тысяч человек
В Перми полицейским удалось отговорить женщину прыгать с 13 этажа
В Пермском крае выздоровели от коронавируса 125 человек
«На берег вытащили отдыхающие». В Пермском районе едва не утонул нетрезвый купальщик
В Пермском крае нашли погибшим 19-летнего парня
В выходные в Перми сотрудники Госавтоинспекции устроят рейды
МЧС предупреждает жителей Пермского края о грозах и сильном ветре
Гидравлические испытания тепловых сетей проходят в центре Перми и на правом берегу Камы
В Перми тонну огурцов выбросили в мусорный контейнер
Стало известно, когда в пермском аэропорту установят телетрапы
Юные хоккеисты готовятся к суперфиналу «Золотой шайбы», который пройдет в Перми
Чаще всего коронавирусом заболевают жители Перми и Березников
В Пермском крае 98 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки
Еще 98 человек в Прикамье выздоровели от коронавируса
В Перми возобновят работу три музея
В Перми снова вынесли приговор водителю автобуса, в котором погиб 11-летний кадет
В МСЧ предупредили жителей Прикамья о грозах и сильном ветре
На пяти пляжах в Перми плохая вода, а на одном – песок
В Перми спасатели будут на катере патрулировать акваторию Камы
Райффайзенбанк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для клиентов всех банков
В Перми 37-летний монтажник упал с высоты
В Прикамье снимут фильм-катастрофу, основанный на реальных событиях
В Перми с крыши детского сада упал мужчина
Журнал Euromoney назвал Райффайзенбанк лучшим российским банком
«На берегу остались сланцы и телефон». В Перми полночи искали молодого человека
Росприроднадзор выяснил источник загрязнения Камы в Березниках