В Перми полицейским удалось отговорить женщину прыгать с 13 этажа

18 Июль 2020 2020-07-18T09:50:03+03:00

Трагедия едва не разыгралась в высотке на улице Цимлянской в Перми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В квартире с пермячкой в этот момент находились дети

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Шокирующая история чуть не произошла накануне, 17 июля, в Орджоникидзевском районе Перми.

Жильцы высотки на улице Цимлянской, увидели, как в окне 13 этажа стояла их соседка и собиралась прыгнуть вниз. Рядом были дети, которые просили маму не делать этого. Очевидцы позвонили в правоохранительные органы. На место прибыли спасатели и полиция.

- Выяснилось, что у женщины была белая горячка, ее удалось отговорить, помощь спасателей не потребовалась, - сообщил «КП»-Пермь» источник в правоохранительных органах. – С женщиной была проведена беседа и оказана помощь. Семью поставили на учет, решается вопрос о дальнейшей судьбе детей.

ИСТОЧНИК KP.RU