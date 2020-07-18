В Пермском крае выздоровели от коронавируса 125 человек

18 Июль 2020 2020-07-18T09:19:12+03:00

Всего оправились от коронавируса в регионе почти четыре тысячи человек. Фото: архив "КП"

А всего оправились от болезни почти четыре тысячи пациентов

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В пермском краевом минздраве сообщили данные о количестве выздоровевших за минувшие сутки.

- Накануне, 17 июля, из медучреждений Прикамья было выписано 125 пациентов, проходивших лечение от коронавируса, - сообщает пресс-служба ведомства. - Общее число оправившихся от COVID-19 в регионе составило 3915.

Под наблюдением специалистов остаются 2857 жителей Пермского края. На утро 17 июля общее число выявленных заболевших составляет 4803 человек.

Напомним, 17 июля в Прикамье было выявлено рекордное количество заболевших за месяц – 98 человек. По мнению врачей причина этого в том, что пермяки начали встречаться с родственниками, посещать пляжи и ездить в другие регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU