В Пермском крае выздоровели от коронавируса 125 человек
В пермском краевом минздраве сообщили данные о количестве выздоровевших за минувшие сутки.
- Накануне, 17 июля, из медучреждений Прикамья было выписано 125 пациентов, проходивших лечение от коронавируса, - сообщает пресс-служба ведомства. - Общее число оправившихся от COVID-19 в регионе составило 3915.
Под наблюдением специалистов остаются 2857 жителей Пермского края. На утро 17 июля общее число выявленных заболевших составляет 4803 человек.
Напомним, 17 июля в Прикамье было выявлено рекордное количество заболевших за месяц – 98 человек. По мнению врачей причина этого в том, что пермяки начали встречаться с родственниками, посещать пляжи и ездить в другие регионы.
ИСТОЧНИК KP.RU