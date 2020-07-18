«На берег вытащили отдыхающие». В Пермском районе едва не утонул нетрезвый купальщик

18 Июль 2020 2020-07-18T09:10:32+03:00

Медикам удалось добиться того, что мужчина пришел в себя и начал самостоятельно дышать. Фото: Василий Вахрин

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Трагедией чуть не окончилось купание 45-летнего мужчины в Пермском районе. 17 июля он пришел на берег Камы, выпил, позагорал и пошел купаться.

То, что мужчина стал тонуть, увидели отдыхающие. Неравнодушные люди кинулись в воду, вытащили мужчину на берег и начали оказывать ему помощь. На место происшествия тем временем выехали две бригады медиков и спасатели.

- В процессе сердечно-легочной реанимации медработникам удалось добиться того, что мужчина пришел в себя и начал самостоятельно дышать, - сообщил «КП»-Пермь» источник в правоохранительных органах. – Несмотря на удовлетворительное состояние мужчину госпитализировали в городскую клиническую больницу № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU