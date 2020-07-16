2020-07-16T06:56:47+03:00
Общество

В Пермском крае стали известны первые результаты ЕГЭ

По всем предметам увеличилась доля работ с высоким баллом
Анна Маркова
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14 ребят сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов.14 ребят сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На своей странице в Instagram министр образования Пермского края Раиса Кассина поделилась первыми результатами ЕГЭ в регионе. По информации министра пермские школьники хорошо справились с экзаменами. По всем предметам увеличилась доля работ с высоким баллом.

«Получены первые результаты ЕГЭ! Информатика - средний балл 67, выше среднего по РФ на 5 баллов! 14 ребят сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов! География - средний балл 70 (на 10 выше среднего по РФ!) и 18 стобалльников! Литература - средний балл 66 и 17 стобалльников! Молодцы наши выпускники и учителя!»

Сегодня, 16 июля, результаты придут в территории и школы, общая аналитика появится после завершения всех экзаменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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