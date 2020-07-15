В Пермском крае мужчина выбросил из окна свою знакомую

15 Июль 2020 2020-07-15T09:05:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нытве, 14 июля, прохожие заметили возле одного из домов, лежащую на земле женщину. Они вызвали «скорую» и полицию. Сотрудники выяснили, что 37-летнюю женщину из окна дома выбросил ее сожитель. Сначала в квартире на втором этаже они распивали спиртное, а потом начали ругаться. Обиженный мужчина вытолкнул свою подругу из окна.

- Потерпевшая с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, ушибом головного мозга госпитализирована в больницу, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Подозреваемый, 33-летний мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU