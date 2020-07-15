2020-07-15T08:30:59+03:00
Происшествия

В Перми с крыши банка на людей упали кирпичи

Пострадавшего 30-летнего мужчину «скорая» доставила в больницу
Анна Маркова
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«Скорая» отвезла пострадавшего 30-летний мужчина в больницу.«Скорая» отвезла пострадавшего 30-летний мужчина в больницу.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Перми, 14 июля, около 17 часов на улице Петропавловская, с крыши банка на людей упали кирпичи. На место выехали спасатели и «скорая». Помощь потребовалась 30-летнему мужчине.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, кирпичи упали с козырька здания в котором располагается банк. Медики госпитализировали мужчину в больницу. Опасное место огородили сигнальной лентой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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