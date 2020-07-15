В Перми с крыши банка на людей упали кирпичи
Пострадавшего 30-летнего мужчину «скорая» доставила в больницу
«Скорая» отвезла пострадавшего 30-летний мужчина в больницу.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Перми, 14 июля, около 17 часов на улице Петропавловская, с крыши банка на людей упали кирпичи. На место выехали спасатели и «скорая». Помощь потребовалась 30-летнему мужчине.
Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, кирпичи упали с козырька здания в котором располагается банк. Медики госпитализировали мужчину в больницу. Опасное место огородили сигнальной лентой.
ИСТОЧНИК KP.RU