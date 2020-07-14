Жителям Пермского края запретили посещать леса
Из-за повышенной пожарной опасности жителям 27 территорий Прикамья в период с 14 по 17 июля запрещено посещать леса. Об этом сообщает business-class со ссылкой на пресс-службу правительства Пермского края.
Ограничения действуют для следующих муниципалитетов:
-Березниковский;
-Красновишерский;
-Горнозаводский;
-Добрянский;
-Ильинский;
-Нытвенский;
-Краснокамский;
-Губахинский;
-Кизеловский;
-Суксунский;
-Чердынский;
-Кунгурский;
-Лысьвенский;
-Осинский;
-Очерский;
-Оханский;
-Верещагинский;
-Соликамский;
-Чусовский;
-Гремячинский городской округ;
-Александровский;
-Кишертский;
-Березовский;
-Ординский;
-Сивинский;
-Карагайский муниципальный округ;
-Пермский муниципальный район.
При этом разрешается только сквозной проезд на автомобиле по дорогам общего пользования. Также в лесах нельзя осуществлять никакие работы, кроме выполнения мер противопожарного обустройства лесов, патрулирования, работ по тушению лесных пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU