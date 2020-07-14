2020-07-14T20:57:43+03:00
Общество

Жителям Пермского края запретили посещать леса

Запрет будет жействовать до 17 июля
Виктор Правдин
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При этом разрешается только сквозной проезд на автомобиле по дорогам общего пользования. Фото: Екатерина ГафароваПри этом разрешается только сквозной проезд на автомобиле по дорогам общего пользования. Фото: Екатерина Гафарова
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Из-за повышенной пожарной опасности жителям 27 территорий Прикамья в период с 14 по 17 июля запрещено посещать леса. Об этом сообщает business-class со ссылкой на пресс-службу правительства Пермского края.

Ограничения действуют для следующих муниципалитетов:

-Березниковский;

-Красновишерский;

-Горнозаводский;

-Добрянский;

-Ильинский;

-Нытвенский;

-Краснокамский;

-Губахинский;

-Кизеловский;

-Суксунский;

-Чердынский;

-Кунгурский;

-Лысьвенский;

-Осинский;

-Очерский;

-Оханский;

-Верещагинский;

-Соликамский;

-Чусовский;

-Гремячинский городской округ;

-Александровский;

-Кишертский;

-Березовский;

-Ординский;

-Сивинский;

-Карагайский муниципальный округ;

-Пермский муниципальный район.

При этом разрешается только сквозной проезд на автомобиле по дорогам общего пользования. Также в лесах нельзя осуществлять никакие работы, кроме выполнения мер противопожарного обустройства лесов, патрулирования, работ по тушению лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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