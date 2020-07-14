В Прикамье после утечки газа в жилом доме возбудили уголовное дело

14 Июль 2020 2020-07-14T19:12:10+03:00

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В ночь на 12 июля в пяти квартирах одного из домов в поселке Яйва при включении газовых плит произошло возгорание. К счастью, никто не пострадал, однако жильцы обратились в надзорные органы.

После проверки выяснилось, что в распределительной сети повысилось давление и произошла утечка газа. Предварительной причиной подачи газа под высоким давлением явилось нарушение работы регулятора давления, при этом не сработал предохранительный механизм, который должен был прекратить подачу газа в жилой сектор.

В зону отключения газа попало 76 «коммунальных» домов и 16 домов частного сектора. Газоснабжение в Яйве восстановили в течение суток.

Следователя возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, в сфере газоснабжения.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU