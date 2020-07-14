2020-07-14T14:51:10+03:00
Происшествия

В Прикамье полицейский за два часа смог найти заблудившуюся в лесу женщину

Он рассказал, как смог отыскать ее в тайге
Анна Маркова
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Меньше двух часов понадобилось старшему оперуполномоченному уголовного розыска Алексею Чудинову, чтобы найти заблудившуюся женщину.Меньше двух часов понадобилось старшему оперуполномоченному уголовного розыска Алексею Чудинову, чтобы найти заблудившуюся женщину.
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В Чердынском районе в тайге заблудилась 57-летняя женщина из села Вильгорт. Женщина отправилась на болото между родным селом и поселком Лобаниха собирать ягоды. Несмотря на то, что места ей были хорошо знакомы, пенсионерка все равно заблудилась. Хорошо, что она была в зоне действия телефонной сети, не найдя обратной дороги, женщина позвонила в Единую диспетчерскую службу спасения.

На место происшествия выехали и сотрудники полиции. Они связались с потерявшейся по телефону и попросили описать местность, где она находилась. Но, кругом лес и нет ориентиров.

- Тогда полицейские предложили пенсионерке стать лицом к солнцу и послушать, с какой стороны сильнее слышаться сигналы, которые они ей подают, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю подробности поисков. - Определив направление, полицейские начали поиск.

Меньше двух часов понадобилось старшему оперуполномоченному уголовного розыска Алексею Чудинову, чтобы найти заблудившуюся женщину. Сотрудники полиции помогли ей добраться до дома. От медпомощи она отказалась. Пенсионерка поблагодарила стражей порядка за помощь, сказала, что если бы не они, то она еще долго бы блуждала по болотам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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