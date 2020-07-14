Пермский «УРАЛХИМ» подвел производственные итоги 1 полугодия 2020 года

14 Июль 2020 2020-07-14T14:19:31+03:00

Общий объем выпущенной за этот период товарной продукции незначительно превышает уровень производства за первое полугодие 2019 года

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В филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми подвели производственные итоги за шесть месяцев работы в 2020 году.

Общий объем выпущенной за этот период товарной продукции составил 452,2 тысячи тонн, что незначительно превышает уровень производства за первое полугодие 2019 года.

Выпуск карбамида за январь-июнь 2020 года составил 341,9 тысяч тонн, что на 1% выше уровня производства за аналогичный период прошлого года. Аммиака было произведено 312,1 тысячи тонн (в том числе товарного – 110,4 тысячи тонн), что соответствует объему производства за первое полугодие 2019 года.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» – предприятие с непрерывным производственным циклом, поэтому в апреле текущего года завод продолжал выпускать продукцию с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Благодаря этому в первом полугодии удалось показать стабильно высокие результаты работы. Сейчас филиал «ПМУ» готовится к плановой остановке на капитальный ремонт в августе, основная задача – провести техническое перевооружение печи первичного риформинга на агрегате аммиака.

ИСТОЧНИК KP.RU