2020-07-14T14:19:31+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Пермский «УРАЛХИМ» подвел производственные итоги 1 полугодия 2020 года

Общий объем выпущенной за этот период товарной продукции незначительно превышает уровень производства за первое полугодие 2019 года
Виктор Правдин
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Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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В филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми подвели производственные итоги за шесть месяцев работы в 2020 году.

Общий объем выпущенной за этот период товарной продукции составил 452,2 тысячи тонн, что незначительно превышает уровень производства за первое полугодие 2019 года.

Выпуск карбамида за январь-июнь 2020 года составил 341,9 тысяч тонн, что на 1% выше уровня производства за аналогичный период прошлого года. Аммиака было произведено 312,1 тысячи тонн (в том числе товарного – 110,4 тысячи тонн), что соответствует объему производства за первое полугодие 2019 года.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» – предприятие с непрерывным производственным циклом, поэтому в апреле текущего года завод продолжал выпускать продукцию с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Благодаря этому в первом полугодии удалось показать стабильно высокие результаты работы. Сейчас филиал «ПМУ» готовится к плановой остановке на капитальный ремонт в августе, основная задача – провести техническое перевооружение печи первичного риформинга на агрегате аммиака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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