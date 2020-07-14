Школьники Пермского края получат свою «Точку роста»

14 Июль 2020 2020-07-14T13:56:23+03:00

В центрах "Точка роста" ребята с 5 по 11 класс будут проходить учебные занятия по информатике, технологии, ОБЖ, химии и физике. Фото: Александр МИЛКУС

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В сентябре у школьников Пермского края появится дополнительная возможность по-новому открыть для себя школьную программу. Для этого в рамках национального проекта «Образование» будет открыт 21 центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».

В них ребята с 5 по 11 класс будут проходить учебные занятия по информатике, технологии, ОБЖ, химии и физике. А для начальной школы предусматривается освоение отдельных модулей предметов «Технология» и «Информатика».

Пионером станет средняя школа № 14» (НОЦ) в Губахе, затем откроют свои двери «Точки роста» в Нытве, Очере, Чусовом, Кудымкаре, Чернушке, Орде, Горнозаводске, Оханске, а также Октябрьском, Ильинском, Добрянском, Верещагинском, Красновишерском, Ильинском городских округах, Карагайском, Куединском, Кочевском и Березовском муниципальных округах. Еще два центра будут в Пермском муниципальном районе.

- У детей из территорий должны быть такие же возможности по обучению и получению новых навыков, как и у ребят в краевой столице, - подчеркнул значимость доступности качественного образования на территории всего региона глава Пермского края Дмитрий Махонин. – Центры будут оснащены специализированным оборудованием, новой компьютерной техникой на сумму более 3,5 млн руб. за счет средств федерального и краевого бюджетов.

- Также школе № 14 в Губахе будут выделены 1,8 млн руб. на обустройство кабинетов и закупку мебели из городского бюджета, – пояснила замминистра образования Прикамья Наталья Зверева. – Сейчас педагоги и административная команда работают над содержанием рабочих программ по предметам, участвуют в вебинарах, проходят курсы повышения квалификации по информационной грамотности и осваивают современные информационные технологии.

ВАЖНО

Пермский край стал одним из первых регионов России, где уже в этом году по решению Правительства РФ начнется цифровизация образовательного процесса. Благодаря проекту за два года 120 школ и 35 учреждений среднего профессионального образования Прикамья оснастят современной компьютерной техникой и сетевым оборудованием, а также подключат к единой информационно-сервисной платформе. Для этого регион получит федеральных инвестиций более 200 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU