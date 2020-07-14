2020-07-14T13:56:23+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Школьники Пермского края получат свою «Точку роста»

Центры цифрового и гуманитарного профиля откроются в ближайшее время в 21 городе региона
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
В центрах "Точка роста" ребята с 5 по 11 класс будут проходить учебные занятия по информатике, технологии, ОБЖ, химии и физике.В центрах "Точка роста" ребята с 5 по 11 класс будут проходить учебные занятия по информатике, технологии, ОБЖ, химии и физике.Фото: Александр МИЛКУС
Изменить размер текста:

В сентябре у школьников Пермского края появится дополнительная возможность по-новому открыть для себя школьную программу. Для этого в рамках национального проекта «Образование» будет открыт 21 центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».

В них ребята с 5 по 11 класс будут проходить учебные занятия по информатике, технологии, ОБЖ, химии и физике. А для начальной школы предусматривается освоение отдельных модулей предметов «Технология» и «Информатика».

Пионером станет средняя школа № 14» (НОЦ) в Губахе, затем откроют свои двери «Точки роста» в Нытве, Очере, Чусовом, Кудымкаре, Чернушке, Орде, Горнозаводске, Оханске, а также Октябрьском, Ильинском, Добрянском, Верещагинском, Красновишерском, Ильинском городских округах, Карагайском, Куединском, Кочевском и Березовском муниципальных округах. Еще два центра будут в Пермском муниципальном районе.

- У детей из территорий должны быть такие же возможности по обучению и получению новых навыков, как и у ребят в краевой столице, - подчеркнул значимость доступности качественного образования на территории всего региона глава Пермского края Дмитрий Махонин. – Центры будут оснащены специализированным оборудованием, новой компьютерной техникой на сумму более 3,5 млн руб. за счет средств федерального и краевого бюджетов.

- Также школе № 14 в Губахе будут выделены 1,8 млн руб. на обустройство кабинетов и закупку мебели из городского бюджета, – пояснила замминистра образования Прикамья Наталья Зверева. – Сейчас педагоги и административная команда работают над содержанием рабочих программ по предметам, участвуют в вебинарах, проходят курсы повышения квалификации по информационной грамотности и осваивают современные информационные технологии.

ВАЖНО

Пермский край стал одним из первых регионов России, где уже в этом году по решению Правительства РФ начнется цифровизация образовательного процесса. Благодаря проекту за два года 120 школ и 35 учреждений среднего профессионального образования Прикамья оснастят современной компьютерной техникой и сетевым оборудованием, а также подключат к единой информационно-сервисной платформе. Для этого регион получит федеральных инвестиций более 200 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 в салонах связи Пермского края предлагает кредиты на смартфоны и аксессуары клиентам из стран СНГ
Пермский «УРАЛХИМ» подвел производственные итоги 1 полугодия 2020 года
Школьники Пермского края получат свою «Точку роста»
Устойчивый спрос: все квартиры в новом доме от ПЗСП проданы за полгода до окончания строительства
Бесплатное обслуживание кредитной карты «Кэшбэк на все»
«Без крыши остались несколько семей». Погорельцам из Пермского края нужна помощь
В Перми 29-летнего психбольного, который убил таксиста, заключили под стражу
Чтобы уменьшить пробки, в Перми изменили работу светофоров
На «Азоте» внедряется система видеонаблюдения на промплощадке
В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили еще у 69 человек
Еще безопаснее и удобнее — «Ростелеком» доработал приложение «Биометрия»
В Перми на Каме перед отдыхающими проплыл труп мужчины
В Перми мужчина поплыл за бутылкой алкоголя и утонул
В Перми температуру на вокзалах будут измерять только приезжающим пассажирам
В Прикамье коронавирусом переболели уже 3446 человек
В Центре социальных выплат Пермского края создан дополнительный телефон
В Перми с 14 июля начнут работать аттракционы в парке имени Горького
В России могут выпустить памятную монету, посвященную 300-летию Перми
В Прикамье разыскивают 42-летнего велосипедиста с татуировкой на плече
Энергетики «ПСК» приступили к запуску горячей воды в микрорайонах Висим и Рабочий поселок
Суперакция: «Комсомольская правда» устраивает распродажу детских журналов