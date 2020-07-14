2020-07-14T12:17:36+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Устойчивый спрос: все квартиры в новом доме от ПЗСП проданы за полгода до окончания строительства

ПЗСП вновь подтверждает статус застройщика, которому доверяют. Все квартиры в новом доме по ул. Иньвенской, 19 от АО «ПЗСП» в микрорайоне Вышка-2 реализованы еще за полгода до окончания строительства. Срок сдачи объекта в эксплуатацию 4 квартал этого года
Виктор Правдин
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Фото: ПЗСПФото: ПЗСП
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При выборе новой квартиры важно все: надежность застройщика, планировка квартиры, цена, благоустройство дворовой территории, транспортная доступность и удобное местоположение с развитой инфраструктурой.

Прекрасным вариантом стал дом по ул. Иньвенской, 19, расположенный в удачном месте: рядом остановки общественного транспорта, детские сады и школы, детская и взрослая поликлиники. В новостройке сделано все для комфорта жителей: входы в подъезды с уровня земли, просторные парадные, два лифта, в каждой квартире предусмотрены места для хранения, отделка «под ключ». А во дворе устроена беседка для общения жителей. Сейчас в доме ведутся внутренние отделочные работы.

Отметим, что группа компаний ПЗСП возводит в микрорайоне Вышка-2 еще несколько объектов. Квартиры в этих домах еще есть в продаже. Один из них - десятиэтажный дом по ул. Целинной, 53. Покупателей квартир в этом доме порадует богатый выбор оригинальных планировок, качественная отделка от застройщика, благоустроенный двор. Дом по ул. Целинной, 53 сдается уже в конце этого года.

Другой объект, расположенный в этом микрорайоне - дом переменной этажности по Баранчинской, 16. Продажи здесь начались недавно, поэтому сейчас для покупателей представлен широкий выбор квартир разной площади от 41 до 104 кв.м. Срок сдачи дома 4 квартал 2021 года.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте компании. Застройщики: ул. Иньвенская, 19 - АО «ПЗСП», ул. Баранчинская, 16 – ООО «Спецстрой Баранчинская, 16», ул. Целинная, 53 – ООО «Спецстрой «Целинная, 53»

ИСТОЧНИК KP.RU

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