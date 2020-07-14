Бесплатное обслуживание кредитной карты «Кэшбэк на все»

14 Июль 2020 2020-07-14T11:27:30+03:00

По этой кредитной карте вы получаете 1,5% кэшбэка рублями с любой покупки. Фото: Райффайзенбанк

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Откройте кредитную карту Райффайзенбанка «Кэшбэк на все» до 31 декабря 2020 года и получите бесплатное обслуживание карты на весь срок ее действия.

Правила акции

По этой кредитной карте вы получаете 1,5% кэшбэка рублями с любой покупки по карте без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий.

Кредитный лимит — до 600 000 руб. Беспроцентный период — до 52 дней.

Заказать кредитную карту «Кэшбэк на все» можно в Райффайзен-Онлайн, на сайте или в любом офисе Райффайзенбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU