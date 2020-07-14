«Без крыши остались несколько семей». Погорельцам из Пермского края нужна помощь

14 Июль 2020 2020-07-14T11:10:26+03:00

Изменить размер текста: A A

12 июля в Пальниках – это Добрянский район - случился страшный пожар. Сгорел восьмиквартирный дом на ул. Строителей, 1А, бани, сараи и все имущество. Без жилья, документов и нажитого имущества сталось несколько семей.

- У моей подруги сгорел дом, - обратилась в редакцию «КП»-Пермь» Людмила Спешилова - знакомая семьи, лишившейся из-за пожара своего крова. – А у нее мать, отец-инвалид и двое маленьких детей. В один миг они лишились всего, а главное - жилья. Большая просьба, не останьтесь равнодушными, кто, чем сможет – помогите, мы будем очень благодарны.

Номер телефона, для оказания материальной помощи +7 952 329 80 93 Ольга Олеговна М. Семья будет благодарна за любую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU