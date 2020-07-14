Чтобы уменьшить пробки, в Перми изменили работу светофоров

14 Июль 2020 2020-07-14T10:55:48+03:00

В городе перекрыт перекресток улиц Революции и Куйбышева

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С 11 июля в Перми начался ремонт на перекрестке улиц Революции и Куйбышева. Здесь будут заменены коммунальные сети и уложены новые трамвайные рельсы. До сентября этот перекресток будет полностью закрыт для движения.

Водители могут выбрать следующие варианты объезда:

- с площади Центрального рынка по улице Попова на улицу Луначарского;

- по улице Куйбышева со стороны улицы Ленина повернуть налево на улицу Луначарского или направо на улицу Пушкина;

- по улице Куйбышева со стороны улицы Белинского через улицу Глеба Успенского или улицу Механошина.

Кварталы, примыкающие к зоне закрытия, стали тупиковыми, на них организовано двустороннее движение для подъезда к домам.

Для уменьшения заторов изменены режимы работы светофоров на перекрестках центральных улиц.

- Сейчас многие светофоры переведены в специальные режимы, например, удлинен поворот на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Плеханова. Режимы работы светофоров на других перекрестках меняются при необходимости по результатам ежедневного мониторинга, - пояснил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поставил подрядчику задачу к 1 сентября выполнить первый этап работ и открыть правый поворот с улицы Революции от ЦКР на улицу Куйбышева и левый поворот с улицы Куйбышева от улицы Луначарского в сторону Комсомольского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU