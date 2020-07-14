В Перми температуру на вокзалах будут измерять только приезжающим пассажирам
В Прикамье изменится порядок прохождения измерения температуры на вокзалах. Будут сняты посты измерения температуры для тех, кто уезжает из Перми.
Глава Роспотребнадзора края Виталий Костарев сообщил, что в некоторых регионах показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией выше, чем в Пермском крае. Летом пассажиров будет намного больше, чтобы усилить меры по предотвращению распространения нового вируса в регионе и минимизировать завозные случаи, принято такое решение.
Освободившиеся терминалы будут применены на постах для прибывающих из других регионов а также, чтобы избежать очередей. Сегодня на пермском автовокзале и железнодорожном вокзале Пермь II уже изменен порядок прохождения термометрии. Палатки, в которых располагались терминалы, останутся, чтобы обеспечить разделение пассажиров. Посты для прибывших в Пермь продолжают работу в усиленном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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